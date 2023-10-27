رئيس الدولة يبحث وزيلينسكي المستجدات الأوكرانية

كما بحث سموه والرئيس الأوكراني خلال الاتصال مستجدات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها خاصة على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وأهمية تكثيف المساعي والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي لما فيه مصلحة شعوب العالم أجمع وتعاونها وتنميتها.

كما تلقّى صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، تناول علاقات البلدين وفرص تعزيز التعاون وتنويع آفاقه، بما يحقق تطلعات البلدين نحو التقدم والتنمية والازدهار. headtopics.com

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رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان هاتفياً علاقات التعاون ومستجدات الأزمة الأوكرانيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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