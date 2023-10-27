سلطان: العيش الكريم هدف مشروعات الشارقة

استمع التي تنعكس على مستوى دخل الأسر المواطنة، وتعزز من قيمها وترابطها والحفاظ على ثوابتها لمواجهة، جميع التحديات، الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والتي قد تولد مشاكل إضافية تهدد استقرار المجتمع.

وأكد سموه، حرصه الدائم، ودراسته بشكل يومي لحالات الأسر الاجتماعية، ومتابعة كل بيت لمعرفة أعداد أفرادها ومصرفها ودخلها للوصول إلى احتياجاتها، وما يتطلب التدخل لمعالجته بشكل منفرد، أو من خلال المشروعات والقوانين والقرارات، الأمر الذي يوفر العيش الكريم للأسرة بطريقة مستدامة.

وأشار سموه إلى العمل على مشروعات مشابهة لمدينة خورفكان تتمثل في مبان بطوابق متعددة، قائلاً: «مثلما وزعنا المباني في مدينة كلباء سيكون لخورفكان مشروعات مشابهة، وستوزع على المحتاجين والمستحقين من العوائل التي قد تكون لديها مشاكل اجتماعية، فنحن لن نتركها للمصائب، بل نحميهم ولن نرضى لهم مد اليد للآخرين، ليعيشوا حياة كريمة». headtopics.com

وسلّم صاحب السمو حاكم الشارقة المواطنين من أهالي منطقتي شيص والنحوة، سندات ملكية محلاتهم التجارية في استراحة شيص، مهنئاً إيّاهم، ومتمنياً لهم التوفيق والبركة في الرزق. وتجول سموه في أروقة استراحة شيص ليطلع على المحلات التجارية البالغ عددها 58 محلاً، قسمت بين محلات الخضروات والفواكه، وبيع السجاد، وبيع أدوات ولوازم الرحلات، والمشاتل، والمطاعم والمقاهي، ومحلات بيع العطور والمواد الغذائية، وغيرها.

وعرج سموه على المسرح الخارجي المظلل الذي يتوسط الاستراحة ويتسع ل80 شخصاً مع شاشة عرض بمساحة 24 متراً مربعاً، ويحيط المسرح النباتات والورود ونفذ على مساحة 430 متراً مربعاً. وفي ختام افتتاح الاستراحة، توقف سموه في منطقة ألعاب الأطفال التي تغطي مساحة 600 متر مربع، وتحتوي على عدد من ألعاب القفز والتسلق والتزحلق، وتتميز بأنها مظللة، ويغطي أرضيتها المطاط الذي يزهو بالألوان الجاذبة، ومسورة من أجل سلامة الأطفال. وتابع سموه فقرة فنية قدمتها مجموعة من أطفال المنطقة، تغنت بحب سموه وقرينته، ليلتقط بعدها صوراً تذكارية مع الأطفال. headtopics.com

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