رئيس الدولة يبحث مع وزير الدفاع البريطاني جهود خفض التصعيد في غزة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وزير الدفاع في المملكة المتحدة غرانت شابس.

وبحث سموه والوزير البريطاني ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي ـ مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات والشؤون الدفاعية، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما تناول اللقاء جهود خفض التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة، والذي يهدد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويقوض فرص وجهود تحقيق السلام. حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلدون خليفة المبارك، والوفد المرافق لوزير الدفاع البريطاني. headtopics.com

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محمد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع البريطاني خفض التصعيد في غزةاستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" جرانت شابس وزير الدفاع في المملكة المتحدة الصديقة اقرأ أكثر ⮕

محمد بن زايد ووزير الدفاع البريطاني يبحثان جهود خفض التصعيد العسكري في غزةاستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" جرانت شابس وزير الدفاع في المملكة المتحدة الصديقة اقرأ أكثر ⮕

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رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع البريطانيتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

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