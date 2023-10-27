حرائق غابات أستراليا تخلف قتيلاً وتدمر عشرات المنازل

وتُعقّد صواعق برق جافة ناجمة عن عواصف رعدية غير مترافقة بأمطار، الجهود بإشعالها حرائق في الغابات الجافة، بحسب جهاز الإطفاء. وتصارع الفرق حالياً نحو 20 حريق غابات في أنحاء الولاية، بحسب بيتر هوليير، مساعد مفوض جهاز الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند. وأحد أعنف الحرائق قرب تارا، أتى على أكثر من 20 ألف هكتار من الأراضي منذ اندلاعه مطلع الأسبوع، على ما قال لشبكة «إيه بي سي» العامة. ودمر ذلك الحريق 32 منزلاً حتى الآن.

وتواجه أستراليا موسم حرائق الغابات الأكثر شدة منذ 2019-2020، عندما اندلعت حرائق غابات على امتداد الساحل الشرقي لأستراليا، دمرت مساحات شاسعة من الغابات وقضت على ملايين الحيوانات وغطت مدناً بالدخان. وفي سياق آخر، ما زال متطوعون ورجال إطفاء يكافحون الحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة حول بلدة روروناباكي السياحية الصغيرة في مقاطعة بيني في بوليفيا.

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