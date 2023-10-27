رئيس الدولة و نائباه يعزون الرئيس الصيني في وفاة رئيس الوزراء السابق

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة لي كه تشيانغ رئيس الوزراء الصيني السابق.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.

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