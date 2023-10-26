رئيس الدولة يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي

أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي. ورحب سموه ـ خلال اللقاء الذى جرى اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ برئيس مجموعة البنك الدولي، وبحث معه مختلف جوانب التعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبنك الدولي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتداعيات الأزمات في العالم عليها إضافة إلى إسهامات البنك الدولي في دعم التنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتطرق لقاء صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس مجموعة البنك الدولي إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، وأهمية التمويل المناخي في تعزيز المواجهة العالمية لمخاطر تغير المناخ وتحقيق أهداف الاستدامة، ودور البنك الدولي في ذلك. حضر اللقاء..

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محمد بن زايد يبحث ورئيس البنك الدولي التعاون والأوضاع الاقتصادية العالميةأبوظبي- واماستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي. اقرأ أكثر ⮕

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