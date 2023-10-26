رئيس الدولة يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي

أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي. ورحب سموه ـ خلال اللقاء الذى جرى اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ برئيس مجموعة البنك الدولي، وبحث معه مختلف جوانب التعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبنك الدولي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتداعيات الأزمات في العالم عليها إضافة إلى إسهامات البنك الدولي في دعم التنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتطرق لقاء صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس مجموعة البنك الدولي إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، وأهمية التمويل المناخي في تعزيز المواجهة العالمية لمخاطر تغير المناخ وتحقيق أهداف الاستدامة، ودور البنك الدولي في ذلك. حضر اللقاء..
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مكتوم بن محمد يلتقي رئيس مجموعة البنك الدوليدبي في 26 أكتوبر / وام / التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث تناول اللقاء مستجدات مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وسبل تعزيز أوجه التعاون التي تجمعها بمجموعة البنك الدولي لاسيما على صعيد تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة وتطوير... اقرأ أكثر ⮕
'وام' حتى الساعةأبوظبي في 24 أكتوبر / وام / فيما يلي عناوين أهم الأخبار التي بثتها (وام) حتى الساعة:- رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي.- رئيس الدولة يستقبل وزيرة الخارجية الكندية.- رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس زامبيا بذكرى استقلال بلاده.- محمد بن راشد يلتقي ملك البحرين في أبوظبي. اقرأ أكثر ⮕