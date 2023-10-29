إنييستا 'نجم الإمارات' يدعو الفريق للتعلم من الأخطاء

دعا النجم الإسباني أندريس إنييستا نجم الإمارات الفريق لتدارك الأخطاء بعد الخسارة 3-1 أمام العين متصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل نجم برشلونة السابق هدفا من ركلة جزاء وأهدر ركلة جزاء أخرى في الخسارة ليتجمد رصيد الإمارات عند خمس نقاط من ست مباريات في المركز 12 بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط. وعقب الخسارة كتب اللاعب البالغ عمره 39 عاما عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "تعرضنا للخسارة. يجب أن نتعلم من أخطائنا ونحافظ على ثقتنا".وحقق الإمارات فوزا وحيدا في الدوري هذا الموسم وخرج بنقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات ليبتعد بفارق عشر نقاط عن العين المتصدر.العرض الأمثل للموقع يكون على المتصفحات التالية | إنترنت اكسبلورر 10 فما فوق، فيرفوكس، سفاري و كروم

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