مؤتمر إعادة إعمار درنة ينطلق بمشاركة عالمية وإقليمية واسعة

وأفادت الحكومة المكلفة من البرلمان، بانطلاق أعمال المؤتمر التي تستمر ليومين، بمشاركة 400 مشارك، وأكثر من 162 شركة،من 26 دولة. ورحّب رئيس الحكومة أسامة حماد، في كلمته الافتتاحية بالوفود المشاركة، معرباً عن الشكر لكل من أسهم في عمليات الإنقاذ والإغاثة والانتشال.

وقال حماد: إن الشراكة الحقيقية ستمكّن الحكومة من الخروج بتوصيات فاعلة على أرض الواقع، من خلال النقاشات العلمية والتقنية الموسعة خلال أعمال المؤتمر.ودعا الشركات الوطنية، إلى التوجه نحو تكوين ائتلافات حقيقية مع الشركات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات والقدرات، للوصول إلى أعلى معدلات الجودة في التصميم والتنفيذ، لتحقيق التعاون الدولي والمحلي، ما يرفع من مستوى الأداء الاقتصادي البيني، ويحقق الخطط التنموية المبتغاة.

وينقسم المؤتمر إلى ثلاثة محاور؛ هي: علمي وتنموي واستشرافي. ويستهدف عدة جهات منها الشركات المتخصصة الوطنية والدولية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتنمية وبيوت الخبرة والمراكز البحثية والغرف التجارية إلى جانب السفراء والملحقين التجاريين. ومن المنتظر أن تكون عملية ترتيب إعادة إعمار درنة معقدة جدّاً، مع انقسام البلاد بين حكومتين في الشرق والغرب، وتنافس قيادات البلاد على صلاحيات إدارة أموال مشاريع إعادة البناء؛ حيث أكد كل طرف شرعيته وأحقيته بالإشراف على إعادة البناء في المناطق المنكوبة.

وبرزت ملامح الانقسام الحكومي حيال ملف إعادة إعمار درنة وبقية المناطق المتضررة، في ظهور مبادرات متضاربة من قبل مختلف الأطراف السياسية في الغرب والشرق. ويخشى الليبيون من أن تذهب الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار إلى جيوب المسؤولين، مع تفشّي الفساد في كافة القطاعات.من جانبها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إنها لن تؤيد أي مبادرات لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من جانب واحد، قائلة: إننا نفكر في المشاركة بصفة مراقب فقط على المستوى الفني في مؤتمر بنغازي، ولن يشكل حضورنا تأييداً لأي مبادرات لإعادة الإعمار من جانب واحد.

