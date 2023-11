مؤتمر «أسماء النطاق» ينطلق في دبي لبحث أبرز التحديات التي تواجه شركات الاستضافة

ومقدمي خدمة (SaaS)، وتبادل الخبرات والابتكارات التكنولوجية، إضافة إلى عدد من حلقات النقاش التي تركز على أفضل الممارسات والتحديات والاتجاهات التقنية الناشئة، كما يركز المؤتمر على مستقبل الإنترنت والدور المهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا مركزاً جديداً للنطاقات وشركات الاستضافة.

وبمشاركة أكثر من 35 متحدثاً محلياً وعالمياً من نخبة الخبراء في قطاع التكنولوجيا، انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر «أسماء النطاق» الحدث الرائد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لمناقشة أحدث الاتجاهات في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة.

وأوضح الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتكنولوجيا بلوك تشين، في كلمته الافتتاحية عن دور دبي الرائد في مجال الأصول الرقمية: «تمضي دبي قدماً في مسيرة رقمنة السلع والخدمات وهناك منصات عبر الإنترنت للوظائف والأصول والأسواق والمتداولين تتيح لبعض الأشخاص العمل وكسب وإنفاق أموال حقيقية، عن طريق الأسواق عبر الإنترنت على الأصول الافتراضية والعمالة الافتراضية.

وهذا النشاط الاقتصادي الذي يكون في بيئات افتراضية استناداً إلى التجارة في الأسواق الافتراضية للأصول الافتراضية والعمالة الافتراضية، ولكن بقيمة نقدية حقيقية هو الاقتصاد الرقمي الافتراضي». وأشار منير بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AEserver والجهة المنظمة «أسماء النطاق» في المحاضرة عن حالة النظام البيئي للنطاق في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، إلى أن هناك مجالاً للتنوع في نماذج الأعمال وهيكل التسجيل واعتماد سياسات تساعد على أن تصبح أسماء النطاقات أكثر سهولة مع خفض الرسوم المطلوبة، وأيضاً حاجة إلى نهج مستدام يسهم في النمو وجعلها أكثر شفَافَة.

كما أن هناك أهمية قصوى للتعاون بين جميع أصحاب المصلحة والمشغلين المحليين والعالميين. وأكد منير بدر أن تعزيز أتمتة تسجيل أسماء النطاق والانفتاح على المسجلين الدوليين أمر ضروري لضمان النمو على المدى الطويل، كما يمكن للمسجلين الدوليين تعزيز المنافسة المحلية وخفض أسعار التجزئة وتحسين الاستيعاب.

