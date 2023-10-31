المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة ينطلق اليوم

وأكدت الحكومة تواصل توافد الرحلات الجوية من كافة دول العالم إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي، حيث وصلت فجر أمس الثلاثاء رحلة تحمل على متنها أكثر من 70 ممثلاً عن شركات دولية وعربية للمشاركة في المؤتمر. وتمثل هذه الشركات دول الصين، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا، والبرتغال، وتركيا، ورومانيا، وفرنسا، وبيلاروسيا وفق بيان مقتضب صادر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
كما وصل أيضاً نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز والسفير التركي إلى ليبيا كنعان يلمز على رأس وفد رفيع المستوى إلى بنغازي للمشاركة في المؤتمر. وتنطلق فعاليات المؤتمر اليوم الأربعاء وغداً الخميس في درنة وبنغازي وذلك بعد تأجيل انعقاده من 10 أكتوبر الماضي لـ«أسباب لوجستية»، ومن أجل منح الشركات «الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار»، وفق ما أفادت اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وكان رئيس الحكومة الليبية المدعومة من مجلس النواب أسامة حماد، عقد الأحد الماضي، اجتماعاً باللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة. وأجرت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر، الأسبوع الماضي، زيارة تفقدية لدرنة، حيث ستقام فعاليات اليوم الأول من المؤتمر فيها.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أخذ عينات الحمض النووي من 60 جثة في درنة.(وكالات)
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WAMNEWS: شرطة الشارقة تستعرض جهودها ودراساتها في المؤتمر الدولي 'البحوث التطبيقية في العلوم الإنسانية والاجتماعية'الشارقة في 31 أكتوبر / وام / شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة في أعمال المؤتمر الدولي الأول 'البحوث التطبيقية في العلوم الإنسانية والاجتماعية : ممارسات عالمية متعددة التخصصات' الذي انطلق اليوم بمعهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر والدكتور معمر...
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