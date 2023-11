القوات الروسية تدمر ورشة تصنيع زوارق وطائرات مسيّرة في أوديسا

وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي قصف عدة مصانع أوكرانية لإنتاج الطائرات والزوارق المسيّرة في مقاطعة أوديسا، وتم إصابة جميع الأهداف. وتم تدمير 33 طائرة من دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي.

من جانب آخر، أعلن قائد الأسطول الشمالي في الجيش الروسي، نيكولاي يفمينوف، أن سلاح البحرية في الجيش، سيحصل على سفن جديدة مجهّزة بأسلحة عالية الدقة. وقال في احتفال بيوم البحارة في الجيش الروسي «يجري العمل على تجديد وتحديث السفن والآليات التابعة لسلاح البحرية الروسي، وسيحصل الأسطول على سفن جديدة قادرة على قطع مسافات طويلة في البحار والمحيطات، ومجهزة بأسلحة عالية الدقة، هذه الأسلحة ستتمتع بقدرات عالية على المناورة والسرعة في الوصول إلى أهدافها».

وأشار يفمينوف إلى أن سلاح البحرية الروسي يمتلك اليوم أحدث أنواع الفرقاطات المجهزة بأسلحة صاروخية عالية الدقة، ولديه مجموعة متنوعة من السفن الكبيرة والصغيرة المضادة للغواصات، بالإضافة إلى العديد من أنواع سفن الأبحاث البحرية وسفن الإنقاذ والدعم.

على صعيد آخر، أعلنت روسيا أمس الثلاثاء توقيف شخص اتّهمته بالتورّط في محاولة اغتيال زعيم انفصالي أوكراني بارز مؤيد لموسكو بأوامر من كييف. وتعرّض النائب الأوكراني السابق أوليغ تساريوف، وهو انفصالي مدعوم من موسكو، لإطلاق نار الأسبوع الماضي في منزله في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وأفادت تقارير إعلامية بأن تساريوف كان من بين الشخصيات المرشحة لرئاسة حكومة مؤيدة لموسكو في كييف، كانت ستشكلها روسيا لو أن عمليتها العسكرية على العاصمة الأوكرانية نجحت في شباط/فبراير من العام الماضي.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: البنتاغون: قواتنا في العراق وسوريا تعرّضت لهجمات 23 مرة هذا الشهرتعرّضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ 23 مرة خلال الشهر

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مقتل 5 فلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في جنينبالفيديو| مقتل 5 فلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إسرائيل تسقط مسيّرة فوق البحر الأحمرأعلنت إذاعة راديو إسرائيل، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: انتهاء صلاحية 80 % من معدات روسيا في محطة الفضاءكشف يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة «روس كوسموس» الفضائية الروسية، أن 80 % من المعدات الروسية في محطة الفضاء الدولية انتهت صلاحيتها.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الذيد ينظم ورشة مهارات الحساب الذهني للأطفالنظم نادي الذيد ورشة تفاعلية مخصصة لتعزيز مهارات الحساب الذهني للأطفال وأمهاتهم، في إطار اهتمام النادي بتعليم الأطفال وتطوير مهاراتهم

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: دبا الفجيرة ينظم ورشة في إسعاد المتعامليننظم نادي دبا الفجيرة ورشة تدريبية بعنوان «فن تقديم الخدمة» ضمن برامجه التدريبية الدورية الهادفة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕