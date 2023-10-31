القوات الروسية تدمر ورشة تصنيع زوارق وطائرات مسيّرة في أوديسا

وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي قصف عدة مصانع أوكرانية لإنتاج الطائرات والزوارق المسيّرة في مقاطعة أوديسا، وتم إصابة جميع الأهداف. وتم تدمير 33 طائرة من دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي.
من جانب آخر، أعلن قائد الأسطول الشمالي في الجيش الروسي، نيكولاي يفمينوف، أن سلاح البحرية في الجيش، سيحصل على سفن جديدة مجهّزة بأسلحة عالية الدقة. وقال في احتفال بيوم البحارة في الجيش الروسي «يجري العمل على تجديد وتحديث السفن والآليات التابعة لسلاح البحرية الروسي، وسيحصل الأسطول على سفن جديدة قادرة على قطع مسافات طويلة في البحار والمحيطات، ومجهزة بأسلحة عالية الدقة، هذه الأسلحة ستتمتع بقدرات عالية على المناورة والسرعة في الوصول إلى أهدافها».
وأشار يفمينوف إلى أن سلاح البحرية الروسي يمتلك اليوم أحدث أنواع الفرقاطات المجهزة بأسلحة صاروخية عالية الدقة، ولديه مجموعة متنوعة من السفن الكبيرة والصغيرة المضادة للغواصات، بالإضافة إلى العديد من أنواع سفن الأبحاث البحرية وسفن الإنقاذ والدعم.
على صعيد آخر، أعلنت روسيا أمس الثلاثاء توقيف شخص اتّهمته بالتورّط في محاولة اغتيال زعيم انفصالي أوكراني بارز مؤيد لموسكو بأوامر من كييف. وتعرّض النائب الأوكراني السابق أوليغ تساريوف، وهو انفصالي مدعوم من موسكو، لإطلاق نار الأسبوع الماضي في منزله في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.
وأفادت تقارير إعلامية بأن تساريوف كان من بين الشخصيات المرشحة لرئاسة حكومة مؤيدة لموسكو في كييف، كانت ستشكلها روسيا لو أن عمليتها العسكرية على العاصمة الأوكرانية نجحت في شباط/فبراير من العام الماضي.
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