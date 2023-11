انطلاق مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة بعد الفيضانات

وتشارك في المؤتمر دول «الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا وتركيا»، وفقاً لبيان صحفي للحكومة. وكان المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة مقرراً عقده في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنه تأجل «لأسباب لوجستية» لمنح الشركات «الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار»، بحسب الجهة المنظمة.وشددت البعثة في بيان على أن حضور ممثليها في مؤتمر الأربعاء، لا يعتبر «تأييداً لأي مبادرات لإعادة الإعمار من جانب واحد، أو لوضع أي مشارك ليبي».

وتعرضت مدينة درنة شرق ليبيا في العاشر من أيلول/سبتمبر، إلى فيضانات مدمرة تسببت في مقتل وجرح وفقدان الآف من سكان المدينة. وضربت الفيضانات بعد أمطار غزيرة تسبب تجمعها في امتلاء أكبر سدين لحجز المياه في أطراف المدينة، ما أدى إلى انهيارهما وتسببهما في تدمير أكثر من 25% بالمئة من درنة، بحسب تقارير شبه رسمية.

