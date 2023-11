ضبط 113 قطعة أثرية قبل تهريبها خارج مصر

وقال د. وزيري إنه تم الانتهاء من عدد كبير من المشروعات الجاهزة للافتتاح ومنها قصر محمد علي بشبرا، ومقابر الصحابة بمحافظة المنيا وقصر السلاملك بمحافظة الإسكندرية. وأشار الى أنه جارٍ استكمال العمل بعدد من مشروعات الترميم للانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة، ومنها دير المحرق بأسيوط، ومقياس النيل بالروضة، وخانقاه بيبرس الجاشنكير، وقبة قرا سنقر بمنطقة الجمالية، فضلاً عن استمرار أعمال الترميم بالمرحلة الثانية لترميم النصف الغربي لمسجد الطنبغا المرداني.

وقال إنه جارٍ الانتهاء من التشطيبات النهائية بالحوائط والسلسبيل بالمتحف الخاص بمتحف قصر المنيل، وإعداد القطع الأثرية المختارة للعرض في إطار متابعة أعمال سيناريو العرض المتحفي، إضافة إلى الانتهاء من نقل القطع الأثرية المختارة لمتحف قناة السويس بالإسماعيلية، استعداداً للافتتاح المرتقب.

وأضاف أنه تم انتهاء معرض «شطر المسجد» المقام بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، كما تم سفر القطع الأثرية لمعرض «إفريقيا وبيزنطة» والمزمع إقامته بمتحف المتروبوليتان بمدينة نيويورك ومتحف كليفلاند للفن بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

ALKHALEEJ: إسبانيا تضبط 720 كيلوغراماً من الكوكايين مصدرها كوستاريكاأعلنت الشرطة والجمارك الإسبانيتان، الاثنين، ضبط نحو 720 كيلوغراماً من الكوكايين واردة من كوستاريكا.

ALKHALEEJ: «الدار»: طلب كبير على أول مشاريع الشركة في دبيبدأت شركة الدار العقارية مبيعات قوية لأول مشروع سكني لها في دبي يأتي كثير منه من خارج الدولة، بسبب مكانة الإمارة كأكبر مركز أعمال وسياحة في الشرق الأوسط؛ وفقاً لما ذكرت بلومبيرغ...

ALKHALEEJ: بطولة المشرق للبادل تنس تواصل إثارتهاسجلت الجولة قبل الأخيرة من النسخة الافتتاحية من بطولة المشرق للبادل تنس مستويات مشاركة غير مسبوقة

ALKHALEEJ: اتفاق بين مصر وحماس وإسرائيل لفتح معبر رفح الحدودي الأربعاءقال مصدر لوكالة رويترز إنه تم اتفاق بين مصر وحماس...

WAMNEWS: نخبة نجوم العالم من 127 دولة يتنافسون في النسخة الـ 15 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو- 3 ملايين درهم للفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المنافسات.• الظاهري : دعم القيادة الرشيدة قاد الإمارات إلى قمة الهرم العالمي للعبة.• 4000 لاعب ولاعبة يتوافدون من خارج الدولة للمشاركة في الحدث.

ALKHALEEJ: مستشفيات مصرية جاهزة لاستقبال أول 81 مصاباً فلسطينياً من غزةجهزت مصر عدة مستشفيات لاستقبال الجرحى القادمين من غزة، اليوم الأربعاء...

