ضبط 113 قطعة أثرية قبل تهريبها خارج مصر

وقال د. وزيري إنه تم الانتهاء من عدد كبير من المشروعات الجاهزة للافتتاح ومنها قصر محمد علي بشبرا، ومقابر الصحابة بمحافظة المنيا وقصر السلاملك بمحافظة الإسكندرية. وأشار الى أنه جارٍ استكمال العمل بعدد من مشروعات الترميم للانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة، ومنها دير المحرق بأسيوط، ومقياس النيل بالروضة، وخانقاه بيبرس الجاشنكير، وقبة قرا سنقر بمنطقة الجمالية، فضلاً عن استمرار أعمال الترميم بالمرحلة الثانية لترميم النصف الغربي لمسجد الطنبغا المرداني.
وقال إنه جارٍ الانتهاء من التشطيبات النهائية بالحوائط والسلسبيل بالمتحف الخاص بمتحف قصر المنيل، وإعداد القطع الأثرية المختارة للعرض في إطار متابعة أعمال سيناريو العرض المتحفي، إضافة إلى الانتهاء من نقل القطع الأثرية المختارة لمتحف قناة السويس بالإسماعيلية، استعداداً للافتتاح المرتقب.
وأضاف أنه تم انتهاء معرض «شطر المسجد» المقام بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، كما تم سفر القطع الأثرية لمعرض «إفريقيا وبيزنطة» والمزمع إقامته بمتحف المتروبوليتان بمدينة نيويورك ومتحف كليفلاند للفن بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.
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