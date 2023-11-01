وفد المعهد الإسلامي في النمسا يزور المدينة الجامعية بالشارقة

شملت الزيارة في اليوم الأول جولة تعريفية في دارة الدكتور سلطان القاسمي، حيث قدّم المعنيون شرحاً وافياً عن الدارة والمعروضات القيمة التي تحتويها. وفي اليوم الثاني زيارة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية للتعرف إلى ما تقدمه من خدمات إنسانية في الخليج والجزيرة العربية، حيث شملت زيارة المدارس التابعة لها.
تلتها جولة في حرم المدينة الجامعية بالشارقة، حيث بدأت من الجامعة القاسمية، للتعرف إلى برامجها الأكاديمية المتميزة ذات الرؤية الإسلامية. ثم زيارة دار المخطوطات الإسلامية، حيث قدم شرح واف عن المقتنيات الثمينة النادرة التي قدمها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للمدينة الجامعية، لدار المخطوطات الإسلامية.
تلتها زيارة مجمع القرآن الكريم، للاطلاع على المتاحف المميزة والتعرف إلى المقتنيات الثمينة التي أهداها صاحب السموّ حاكم الشارقة، للمجمع. واختتمت الجولة بزيارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، للتعرف إلى ما يقدمه من مميزات وابتكارات مواكبة للتطور.
وقال خالد بن بطي الهاجري، المدير العام للمدينة «تأتي هذه الزيارة في إطار سعي المدينة لتأكيد مكانتها كونها أكبر مدينة جامعية في العالم التي أصبحت منارة تشع من الشارقة للعالم أجمع بفضل الرؤية التي وضعها صاحب السموّ حاكم الشارقة، لتحتضن اليوم مجموعة متكاملة من أكبر المؤسسات التعليمية، والأكاديمية، والفنية وغيرها».
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