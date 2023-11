أوكرانيا تعلن تعرضها لأوسع هجوم روسي منذ مطلع العام

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إن القوات الروسية قصفت خلال 24 ساعة 118 بلدة في عشر مناطق. وأضاف «هذا هو أكبر عدد من المدن والقرى التي تتعرض لهجوم منذ بداية العام».

علاوة على ذلك، قال مسؤولون إن مصفاة كريمنشوك لتكرير النفط في وسط أوكرانيا تعرضت لهجوم خلال الليل بطائرات مسيرة روسية ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، بينما تسبب حطام الطائرات المسيرة التي أُسقطت في أضرار بخطوط كهرباء السكك الحديدية في منطقة مجاورة.

وقال فيليب برونين، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة بولتافا، إن روسيا استهدفت مصفاة النفط في أوكرانيا عدة مرات خلال الحرب. وتقول كييف إن المصفاة لم تكن تعمل، وإنه تم إخماد الحريق بسرعة. وزعم سلاح الجو أن الدفاعات الجوية أسقطت 18 من أصل 20 طائرة مسيرة وصاروخاً أطلقتها روسيا في أثناء الليل قبل أن تصل إلى أهدافها في هجوم يهدف إلى ضرب البنية التحتية العسكرية والحيوية.

في حين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هجمات بلاده على البحرية الروسية في البحر الأسود أصابت جهود موسكو الحربية بالشلل، وقال زيلينسكي في خطابه المصور مساء الثلاثاء «نحن نعيش في عالم يعتاد على النجاح بسرعة كبيرة. عندما بدأت الحرب، لم يصدق الكثيرون في أنحاء العالم أن أوكرانيا ستنجو».

وقال زيلينسكي إن قواته نجحت في تقليص القوة العسكرية لموسكو في البحر الأسود، مضيفاً أن ذلك يمكن أن يؤدي، مع دعم أكبر من حلفاء كييف، إلى انتصار أوكرانيا النهائي على روسيا. وتحول البحر الأسود إلى نقطة محورية في الحرب. وأضاف زيلينسكي «عندما نضمن المزيد من الأمن في البحر الأسود، ستفقد روسيا أي قدرة على الهيمنة في هذه المنطقة وتوسيع نفوذها إلى دول أخرى».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: أوكرانيا تعلن عن أوسع هجوم روسي منذ مطلع العامموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أوكرانيا تعلن عن أوسع هجوم روسي منذ مطلع العامأعلنت أوكرانيا الأربعاء أن روسيا قصفت أكثر من 100 بلدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أكبر عدد في هجوم واحد منذ بداية العام...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أوكرانيا تعلن عن أوسع هجوم روسي منذ مطلع العامأعلنت أوكرانيا، الأربعاء، أن روسيا قصفت أكثر من 100 بلدة خلال الساعات ال24 الماضية، وهو أكبر عدد

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: 306 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي منذ بداية العامتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: روسيا تعلن القبض على جنديين للاشتباه في قتلهما 9 مدنيين شرقي أوكرانياقال محققون روس في منطقة شرقي أوكرانيا تسيطر عليها موسكو، إنهم قبضوا على جنديين للاشتباه فيهما في قتل أسرة مكونة من تسعة أشخاص بينهم طفلان.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: أوكرانيا تعلن ضرب منظومة للدفاع الجوي الروسيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕