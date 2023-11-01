أوكرانيا تعلن تعرضها لأوسع هجوم روسي منذ مطلع العام

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إن القوات الروسية قصفت خلال 24 ساعة 118 بلدة في عشر مناطق. وأضاف «هذا هو أكبر عدد من المدن والقرى التي تتعرض لهجوم منذ بداية العام».
علاوة على ذلك، قال مسؤولون إن مصفاة كريمنشوك لتكرير النفط في وسط أوكرانيا تعرضت لهجوم خلال الليل بطائرات مسيرة روسية ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، بينما تسبب حطام الطائرات المسيرة التي أُسقطت في أضرار بخطوط كهرباء السكك الحديدية في منطقة مجاورة.
وقال فيليب برونين، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة بولتافا، إن روسيا استهدفت مصفاة النفط في أوكرانيا عدة مرات خلال الحرب. وتقول كييف إن المصفاة لم تكن تعمل، وإنه تم إخماد الحريق بسرعة. وزعم سلاح الجو أن الدفاعات الجوية أسقطت 18 من أصل 20 طائرة مسيرة وصاروخاً أطلقتها روسيا في أثناء الليل قبل أن تصل إلى أهدافها في هجوم يهدف إلى ضرب البنية التحتية العسكرية والحيوية.
في حين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هجمات بلاده على البحرية الروسية في البحر الأسود أصابت جهود موسكو الحربية بالشلل، وقال زيلينسكي في خطابه المصور مساء الثلاثاء «نحن نعيش في عالم يعتاد على النجاح بسرعة كبيرة. عندما بدأت الحرب، لم يصدق الكثيرون في أنحاء العالم أن أوكرانيا ستنجو».
وقال زيلينسكي إن قواته نجحت في تقليص القوة العسكرية لموسكو في البحر الأسود، مضيفاً أن ذلك يمكن أن يؤدي، مع دعم أكبر من حلفاء كييف، إلى انتصار أوكرانيا النهائي على روسيا. وتحول البحر الأسود إلى نقطة محورية في الحرب. وأضاف زيلينسكي «عندما نضمن المزيد من الأمن في البحر الأسود، ستفقد روسيا أي قدرة على الهيمنة في هذه المنطقة وتوسيع نفوذها إلى دول أخرى».
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