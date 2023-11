«تعليم» تدرب 4200 من كوادر المدارس الحكومية

وتهدف المبادرة إلى تدريب وتطوير قدرات المعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا التعليمية المتقدمة وتوظيفها لجعل المدارس مستدامة بمعدل 8 ورش يومياً. وأكدت المؤسسة التزامها بالتعليم المستدام وبرسم رؤية شاملة لمستقبل قادر على مواجهة تحديات العالم المتغير من خلال تبني مبادئ مستقبل التعليم والتعلم المستدام، وطرق ترسيخه في الممارسات اليومية لقادة المدارس والمعلمين، ورفع كفايات الكوادر التعليمية وتمكينهم من كل مهارات التعليم المستدام لتمهيد الطريق نحو غد أكثر إشراقاً ووعياً للطلبة.

وتركز محاور التدريب على ربط مفاهيم التعليم الأخضر والتنمية المستدامة بالتطورات في مجال التكنولوجيا، والتعليم الأخضر والمدارس المستدامة، إلى جانب تنمية المهارات والقادة في التربية والتعليم وعقلية النمو والرفاهية وجودة الحياة وابتكارات التعليم، إلى جانب الوقوف على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وتأثيرها الإيجابي على تحسين عملية التعلم وتطوير المهارات الأساسية للطلاب.

واعتبرت المؤسسة أن هذا المعرض فرصة مهمة للمعلمين للتعرف على أحدث التكنولوجيات والابتكارات في مجال التعليم، وتبادل الخبرات والمعرفة مع أقرانهم والمتخصصين في المجال.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EMARATALYOUM: تكريم طلاب المدارس الحكومية الفائزة بهاكاثون «الإمارات تبرمج»تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مجلس إدارة «تعليم» يوافق على توزيعات سنوية 11 فلساً للسهموافق مجلس إدارة تعليم القابضة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 110 ملايين درهم بنسبة 11% من رأس المال عن السنة المالية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: قرعة بطولة مؤسسات الشارقة للكرة اليومتقام مساء اليوم الأربعاء، مراسم سحب قرعة البطولة السادسة والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم،

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: «كــوادر» تستهــدف رفــع الحــد الأدنى لرواتب المواطنين في «الخــاص» إلى 12 ألف درهمتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: جامعة أبوظبي تطلق برنامجا معتمدا للاستدامةأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أطلقت جامعة أبوظبي، برنامجاً معتمداً للاستدامة بعنوان ' مستعدون لـمؤتمر الأطراف COP28: دور ريادي نحو مستقبل مستدام'، حيث سيكون التسجيل فيه متاحاً لطلاب المدارس الثانوية والجامعات.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: جامعة أبوظبي تطلق برنامج «مستعدون لـمؤتمر «COP28» معتمداً للاستدامةأطلقت «جامعة أبوظبي»، برنامجاً معتمداً للاستدامة بعنوان «مستعدون لـمؤتمر «COP28». دور ريادي نحو مستقبل مستدام»، حيث سيكون التسجيل فيه متاحاً لطلاب المدارس الثانوية والجامعات...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕