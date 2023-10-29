شكوك تركية حول الانتشار العسكري الأميركي شرق المتوسط.. وخبير يكشف التفاصيل

المحلل السياسي المختص بالشؤون الدولية آيدين سيزر:"إذا ما ساهمت الولايات المتحدة في تحويل الحرب الحالية بين إسرائيل وغزة إلى حربٍ إقليمية، فإن تركيا ستكون من الدول الأكثر تضرراً من أي حربٍ إقليمية"نتقدت نشر واشنطن لحاملات الطائرات عقب الهجوم الإسرائيلي على غزة والذي يستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.
وبحسب التقرير الأميركي المطوّل، فقد شعرت الولايات المتحدة بضرورة الحاجة لتقديم توضيحاتٍ إلى دولةٍ عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إشارة إلى تركيا، بشأن نشرها لحاملات الطائرات شرق البحر الأبيض المتوسط في أعقاب اندلاع الحرب بين غزة وإسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري. ومن المحتمل أن تساهم هذه الخطوة في المزيد من التوترات بين واشنطن وأنقرة.وقال ديبلوماسي تركي سابق في معرض تعليقه على التقرير الأميركي إن"تركيا في الواقع تشكك في غرض الانتشار الأميركي في المنطقة".
وأضاف الديبلوماسي التركي والمحلل السياسي المختص بالشؤون الدولية آيدين سيزر لـ"العربية.نت" أن"أنقرة تشكك في أهداف الانتشار الأميركي في المنطقة خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن إسرائيل بالفعل تستخدم قوة غير متناسبة مع قدرات حركة حماس في غزة". headtopics.com
وتابع:"إذا ما ساهمت الولايات المتحدة في تحويل الحرب الحالية بين إسرائيل وغزة إلى حربٍ إقليمية، فإن تركيا ستكون من الدول الأكثر تضرراً من أي حربٍ إقليمية، ولهذا السبب انتقدت أنقرة الانتشار التركي شرق البحر الأبيض المتوسط".
العلاقات التركية الأميركية تمرّ بالفعل في فترةٍ مضطربة للغاية ومسألة الانتقاد التركي لإعادة الانتشار الأميركي شرق المتوسط هي واحدة من بين جملة مشاكل تعيق العلاقات بين الجانبينكما أشار الديبلوماسي التركي إلى أن"العلاقات التركية الأميركية تمرّ بالفعل في فترةٍ مضطربة للغاية ومسألة الانتقاد التركي لإعادة الانتشار الأميركي شرق المتوسط هي واحدة من بين جملة مشاكل تعيق العلاقات بين الجانبين ولا تعد مشكلة كبيرة مقارنة بغيرها من المشاكل مثل خلافات تركيا داخل حلف الناتو مع الولايات المتحدة ونظرائها... headtopics.com
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