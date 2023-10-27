البنتاغون يعلنها: إيران مسؤولة عن ضرب وكلائها قواتنا

فقد أكد مسؤول أميركي رفيع في وزارة الدفاع أن طهران مسؤولة عن الضربات التي ينفذها وكلاؤها ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا.وأوضح أن الضربات الجوية الأميركية في سوريا استهدفت مستودعات أسلحة وذخيرة عبر استخدام طائرات إف-16، وفق ما أفادت"رويترز".أتى ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مساء أمس الخميس أن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا.

وقال أوستن في بيان إن"الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة هجمات مستمرة وغير ناجحة في معظمها ضد أفراد أميركيين في العراق وسوريا من جانب ميليشيات مدعومة من إيران بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر".كما أوضح أن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر بشن هذه الهجمات لإيضاح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات وستدافع عن نفسها ومواطنيها ومصالحها.

إلا أنه أكد في الوقت عينه أن بلاده لا تسعى للصراع"وليست لديها نية للانخراط في أي عداءات أخرى"، مضيفا أن هجمات اليوم"منفصلة عن الصراع" بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية ولا تشكل تحولا في نهج بلاده تجاه هذا الصراع.وكان البنتاغون كشف في وقت سابق بأن القوات الأميركية تعرضت لـ 12 هجوما على الأقل في العراق، و4 في سوريا خلال الأسبوع المنصرم. headtopics.com

كما أعلن أن نحو 900 من القوات الأميركية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط أو وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأميركيين. ومنذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، رفعت الولايات المتحدة جاهزيتها العسكرية، ودفعت بمزيد من أنظمة الدفاع الجوية إلى الشرق الأوسط.

أتى ذلك، بعدما ارتفعت وتيرة التهديدات من قبل عدة فصائل ومجموعات مدعومة إيرانياً سواء في العراق أو سوريا وحتى لبنان، حيث هدد حزب الله أكثر من مرة بالانخراط في الحرب ضد إسرائيل إذا"استدعت الحاجة". ومن اليمن، هدد زعيم الحوثيين أيضا يوم العاشر من أكتوبر بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ إذا تدخلت القوات الأميركية في الصراع بغزة بشكل مباشر.بعد إصابة 6 أشخاص جراء سقوط طائرة مسيرة ليل الخميس الجمعة في مدينة طابا المصرية، البعيدة نحو 350 كيلومترا عن قطاع غزة، جاء أول تعليق مصري رسمي.فقد أكد ... headtopics.com

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