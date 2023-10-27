زيلينسكي: روسيا خسرت «لواء على الأقل» خلال محاولة السيطرة على أفدييفكا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن القوات الروسية خسرت أحد ألويتها على الأقل، بينما كانت تحاول التقدم نحو بلدة أفدييفكا، في شرق أوكرانيا.

وقالت سلطات محلية وعسكرية في أوكرانيا، إن روسيا جددت حملتها لتطويق المدينة في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، محاولة استهداف المواقع الأوكرانية بوابل من نيران المدفعية وتدفق القوات والمركبات القتالية إليها.

ونقل المكتب الرئاسي الأوكراني عن زيلينسكي، قوله لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في مكالمة هاتفية إن «روسيا حاولت مرات عدة تطويق أفدييفكا، لكن في كل مرة أوقفهم جنودنا، وأعادوهم للوراء، ما تسبب بخسائر مؤلمة. في هذه الحالات، خسر العدو لواء على الأقل».وتختلف الألوية في الحجم، ويمكن أن يتراوح عدد الأفراد فيها بين 1500 وثمانية آلاف جندي. headtopics.com

ويتحدث مدونون عسكريون روس عن مكاسب على الأرض حققتها القوات الروسية في المنطقة، بينما تصف أوكرانيا الوضع بأنه صعب للغاية، وقالت إن موسكو ترسل عدداً كبيراً من القوات إلى حملتها. وأصبح الهجوم الروسي في أفدييفكا محور المعركة بعد نحو خمسة أشهر من شن كييف هجوماً مضاداً في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب والشرق. وحققت كييف تقدماً أبطأ مما أرادت بسبب الخنادق وحقول الألغام الروسية الكثيرة، لكنها تواصل تحقيق مكاسب صغيرة في الجنوب الاستراتيجي.

وقال معهد دراسة الحرب، وهو مجموعة بحثية أمريكية غير ربحية، الخميس، إن روسيا تكبدت خسائر فادحة في العتاد بالقرب من أفدييفكا، الأمر الذي «من المرجح أن يقوض القدرات الهجومية الروسية على المدى الطويل». وفي إفادة بشأن تطورات ساحة المعركة، الجمعة، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن الجيش «يحافظ بثبات على موقفه الدفاعي ويلحق خسائر كبيرة» بالقوات الروسية، مضيفة أن الروس لم يستسلموا في محاولاتهم لتطويق المدينة. headtopics.com

وتبعد أفدييفكا نحو 25 كيلومتراً من دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، وتحيط بها أراض تسيطر عليها روسيا من الشمال والشرق والجنوب، ما لا يترك للقوات الأوكرانية سوى الجزء الغربي منها للحصول على الإمدادات وإجلاء السكان.

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