موسكو: محطة الفضاء الدولية «تقترب من نهاية وجودها»

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) الجمعة، أن الجزء الخاص بها من محطة الفضاء الدولية متهالك لدرجة تجعل الأخيرة «تقترب من نهاية وجودها»، فيما تعول موسكو على بناء محطتها الخاصة على الرغم من الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع.

وقال رئيس روسكوسموس يوري بوريسوف: إن «80% من المعدات الروسية قد تجاوزت بالفعل كل مهل الضمان القصوى» التي تتيح إبقاءها في الخدمة في المختبر المداري الذي تؤدي موسكو دوراً رئيسياً في صيانته.وشكّلت المحطة التي بدأ تجميعها في عام 1998، نموذجاً للتعاون الدولي، خصوصاً بين الولايات المتحدة وروسيا. وكان من المقرر سحبها من الخدمة في عام 2024، لكن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لفتت إلى إمكان استمرار عملها حتى عام 2030.

وحصلت مشكلات فنية كثيرة أخيراً في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك ثلاثة حوادث تسرب، كتلك التي حدثت في وحدة «ناوكا» أوائل تشرين الأول/أكتوبر، والتي لم تعرّض الطاقم للخطر. وأعلنت روسيا في تموز/يوليو 2022 أنها تعتزم الانسحاب من محطة الفضاء الدولية، حيث لرواد الفضاء التابعين لها وجود دائم. لذلك، فإن إنشاء محطة مدارية روسية جديدة يُعتبر الأولوية الرئيسية بالنسبة لوكالة روسكوسموس. headtopics.com

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن الجزء الأول من هذه المحطة الفضائية الروسية الجديدة يُتوقع أن يوضع في المدار عام 2027، واعداً بمواصلة غزو الفضاء. ويعاني قطاع الفضاء الروسي، الذي كان تاريخياً فخر البلاد، منذ سنوات مشكلات تمويل وإخفاقات، بينها فقدان المسبار القمري «لونا-25» في آب/أغسطس.

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