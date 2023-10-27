أبوظبي تحتضن أكبر تجمع مسجّل لتكاثر العقاب النساري

وغطى المسح جميع المواقع الساحلية بالإضافة إلى الجزر القريبة من الشاطئ والبحر في أبوظبي، ويعتبر هذا المسح الأول من نوعه من حيث الشمولية على مستوى الدولة لرصد تكاثر العقاب النساري، حيث كشفت نتائج المسح عن تسجيل تكاثر 127 زوجاً من العقاب النساري عبر أكثر من 40 موقعاً ساحلياً وعلى الجزر، ضمن خطة عمل للمحافظة على هذه الأنواع المهمة.
وللمساعدة في الحفاظ على استقرار أعداد العقاب النساري وتكاثرها قامت الهيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بتوفير منصات تعشيش اصطناعية في مواقع انتشاره وعلى الجزر المتصلة بالبر الرئيسي لحمايتها من الافتراس والأنشطة البشرية، و يوفر تصميم هذه المنصات موقعاً مناسباً وآمناً لهذا الطائر ليتمكن من بناء أعشاش جديدة.
وقال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة إن الهيئة اتخذت التدابير لمراقبة وحماية هذا النوع المهم بما في ذلك توفير منصات تعشيش صناعية تم وضعها في أكثر من 25 موقعاً أثبتت أنها أداة فعّالة للغاية في توفير الفرصة لتكاثر هذا الطائر حيث نعمل ضمن خطة عمل للمحافظة على هذه الأنواع المهمة وقد تم إدراج هذا الطائر المميز ضمن فئة الطيور «المهددة بالانقراض» في إمارة أبوظبي وفقًا للقائمة الحمراء لأنواع الحياة الفطرية. headtopics.com
وأضاف أن المسح الشامل والمراقبة المستمرة لأعداد العقاب النساري سيوفران للهيئة معلومات عن هذا النوع من الطيور الأمر الذي سيمكن الهيئة من تقييم وضعه الحالي لتعزيز الجهود التي تبذلها لحمايته والمحافظة عليه بالإضافة إلى وجود 65% من أعشاش العقاب النساري في المحميات الطبيعية البحرية التابعة لهيئة البيئة ما يعزز دورها في حماية البيئة و المحافظة عليها.
و يُعد العقاب النساري المعروف محلياً باسم «الدمي» أحد أنواع الطيور المتكاثرة المقيمة في الإمارات ويتغذى بشكل حصري على الأسماك وينتشر في الموائل البحرية فقط مع وجود عدد قليل جداً في المناطق الداخلية ويتكاثر العقاب النساري في الفترة من ديسمبر إلى مارس وعادةً ما يعشش على الأرض في أعشاش ضخمة حيث يبني كل زوج متكاثر عشاً كبيراً أو أكثر باستخدام النباتات الجافة الموجودة في موقع التعشيش ويتم بناء الأعشاش أيضاً على نتوءات صخرية ساحلية أو هياكل مهجورة أو أي منصة مرتفعة كبيرة بما يكفي لاستيعابها. headtopics.com
أبوظبي تحتضن أكبر تجمع مسجّل لتكاثر العقاب النساريأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / أجرت هيئة البيئة – أبوظبي خلال عام 2023 مسحًا على مستوى الإمارة لرصد تجمعات تكاثر طائر العقاب النساري والتي تُعد الأكبر على مستوى الخليج العربي. اقرأ أكثر ⮕