أرباح «إيني» الإيطالية الفصلية تتراجع 67% إلى ملياري دولار

أعلنت مجموعة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة، الجمعة، تراجع صافي أرباحها بنسبة 67% إلى 1.91 مليار يورو ( 2.02 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023، على خلفية تراجع أسعار النفط والغاز.

لكن الرقم أعلى مما توقعه محللون استطلعت شركة البيانات المالية «فاكت سيت» آراءهم، إذ توقعوا أن تبلغ الأرباح 1.64 مليار يورو. وتراجع صافي الأرباح المعدّلة، وهو رقم تتابعه الأسواق عن كثب، نظراً إلى أنه لا يشمل العوامل الاستثنائية، بنسبة 51% إلى 1.81 مليار يورو.

وعلى غرار منافسيها، استفادت «إيني» العام الماضي من ارتفاع أسعار النفط والغاز على خلفية حرب أوكرانيا، فسجّلت صافي أرباح قياسي بلغ 13.8 مليار يورو. وتبدّل الوضع في 2023 مع تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال بنسبة 14% في الربع الثالث، ليسجّل بالمعدل 86.76 دولار، وفق ما ذكر بيان للشركة. لكن التراجع أقل من انخفاض بنسبة 31%، سُجّل في الفصل الثاني، عندما بلغ معدل سعر البرميل 78.39 دولار.وتراجعت عائدات المجموعة بنسبة 40% في الأشهر الثلاثة إلى 22.31 مليار يورو، لتكون أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 32.58 مليار يورو.وتراجعت الأرباح التشغيلية المعدلة بنسبة 48% إلى 3.01 مليار يورو في الفصل الثالث. headtopics.com

وتتوقع «إيني» حالياً أن يبلغ معدل خام برنت 84 دولاراً للعام 2023، مقارنة مع 80 دولاراً وفق التوقعات السابقة.وتوصلت «إيني» الاثنين إلى اتفاق مع قطر مدته 27 عاماً لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا. كما أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن اكتشاف نفطي كبير في إندونيسيا. (أ.ف.ب)

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