أرباح «شيفرون» الفصلية تتراجع إلى 6.5 مليار دولار

وتراجعت أرباح شركات النفط عن مستوياتها القياسية قبل عام مع تراجع أسعار الخام وارتفاع الكلف، ما أدى إلى تقليص أرباح التكرير والكيماويات. ولا تزال النتائج قوية بالمعايير التاريخية، ولكنها بعيدة كل البعد عن مستويات العام الماضي.

وربحت الشركة 6.5 مليار دولار، بانخفاض عن 11.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ الربح المعدل 3.05 دولار للسهم، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 3.75 دولار للسهم، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

كما أعلنت شركتا «إيكسون» و«توتال إنرجي»، نتائج أقل للربع الثالث بسبب ضعف أرباح النفط الخام والتكرير، مع انخفاض أرباح إيكسون بنسبة 54% وتراجع «توتال إنرجي» بنسبة 35%. وجاء فقدان الأرباح بعد أن حذرت شيفرون في الربع الثاني من أن أعمال الصيانة في إنتاج النفط والغاز والتكرير ستضر بالنتائج. كما عانت انتكاسة في مشروع بكازاخستان مع تأخير نحو ستة أشهر في توسيع إنتاج النفط والغاز في عملياتها في تنغيز تشيفرويل. headtopics.com

وافقت شركة شيفرون على شراء منافستها الأمريكية هيس كورب مقابل 53 مليار دولار في صفقة تشمل جميع الأسهم لتوسيع إنتاجها واحتياطياتها من النفط الصخري والمياه العميقة.بشكل عام، ارتفعت الأحجام بنسبة 4% إلى 3.15 مليون برميل من النفط والغاز يومياً بموجب صفقة «بي دي سي إنرجي»، ما أدى إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الأقل ربحاً بنسبة 25%. وضخت شيفرون 3.03 مليون برميل من المكافئ النفطي قبل عام.

وانتعشت أسعار النفط مؤخراً من تراجعها الذي شهدته في منتصف العام، حيث أدى شح الإمدادات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. وانخفض التدفق النقدي للشركة من العمليات إلى 9.7 مليار دولار من 15.3 مليار دولار قبل عام. headtopics.com

وسجلت أعمالها للتكرير أرباحاً تشغيلية بلغت 1.68 مليار دولار انخفاضاً من 2.53 مليار دولار قبل عام، بفعل انخفاض حاد في النتائج خارج الولايات المتحدة. وقابل المكاسب التي حققتها أعمالها في مجال التكرير في الولايات المتحدة ضعف في الخارج، حيث انخفضت الهوامش والمدخلات. (رويترز)

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