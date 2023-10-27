إيرادات «أمازون» الفصلية تقفز 13% إلى 143 مليار دولار

ضاعفت «أمازون» أرباحها الصافية ثلاث مرات لتصل إلى 9.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، بفضل أداء منصتها وشبكة التوصيل التي تديرها، لكن أعمالها في مجال الحوسبة السحابية تبدو مهددة بشكل متزايد بسبب صعود منافستها «مايكروسوفت».

في المجمل، حققت المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية مبيعات بقيمة 143 مليار دولار، بنمو 13%، وهو رقم أعلى أيضاً من التوقعات، بحسب بيان النتائج الصادر عن «أمازون». وتصبّ هذه العملية التسويقية أيضاً في خدمة نشاطها الإعلاني ذي الهامش المرتفع. وشهد هذا النشاط زيادة في الإيرادات بنسبة 26% لتصل إلى 12 مليار دولار.وقد واجهت أمازون، على غرار سائر عمالقة التكنولوجيا، سنة صعبة في 2022، مع عودة المستهلكين إلى المتاجر غير الافتراضية بعد انحسار الجائحة. وانتهى الأمر بتسريح موظفين على نطاق واسع في بداية عام 2023.

ويقول ستامبور: «يبدو أن تباطؤها العام الماضي أصبح أمراً وراءنا، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى التخفيضات الكبيرة في الكلف على مدار العام وزيادة التركيز على مجالات النمو الرئيسية، مثل منصة التجارة الإلكترونية ورسوم الخدمات للبائعين الخارجيين والإعلانات». headtopics.com

لكنّ «إيه دبليو إس»، فرع أمازون المخصص للحوسبة السحابية، حقق إيرادات بقيمة 23 مليار دولار في الربع الثالث، أو نمواً بنسبة 12%. وقد أثارت مايكروسوفت ارتياحاً في السوق بفضل تسارع نمو منصة «أزور» التابعة لها والمتخصصة في الحوسبة السحابية، ليصل إلى 29%. أما بالنسبة إلى شركة غوغل، فرغم أن خدماتها السحابية حققت نتائج مخيبة للآمال، بإيرادات ربع سنوية بلغت 8.4 مليار دولار، فإنها حققت مع ذلك نمواً بنسبة 22% على أساس سنوي.

ويوضح ستابور قائلاً: «لقد استفادت خدمتها السحابية من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتواجه غوغل تحدياً مماثلاً».وتعهدت أمازون بمواكبة هذه السوق التي تشهد ازدهاراً كبيراً في الأشهر الأخيرة بفضل نجاح «شات جي بي تي»، البرمجية الشهيرة المطورة من شركة «أوبن إيه آي» (التي تشكّل مايكروسوفت مساهماً رئيسياً فيها). headtopics.com

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