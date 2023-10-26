الإعصار «أوتيس» يقتل 27 شخصاً في المكسيك

وتسبب «أوتيس» في اقتلاع أسطح منازل وفنادق وقطع الاتصالات والطرق، وإغلاق المجال الجوي، مخلفاً وراءه دماراً عبر أكابولكو. وأعلنت الحكومة أن أربعة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي، إن ما شهدته أكابولكو كان كارثياً بحق.وكان لوبيز أوبرادور توجه إلى أكابولكو الأربعاء، عن طريق البر، واضطر لتغيير سيارته لأكثر من مرة بسبب الأضرار التي أحدثها الإعصار، وفق صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر في إحداها وهو جالس داخل سيارة دفع رباعي مغروزة في الوحل.

وقالت الحكومة، إن العاصفة التي اشتدت بسرعة غير متوقعة قبالة ساحل المحيط الهادئ كانت قوية لدرجة أنها اقتلعت أشجاراً كبيرة من جذورها. وغمرت المستشفيات بالمياه، ما اضطر إلى إجلاء المرضى إلى مناطق أكثر أماناً. headtopics.com

وتعد أكابولكو أكبر مدينة في ولاية جيريرو الجنوبية، إحدى أفقر مناطق المكسيك، والتي يعتمد اقتصادها المحلي بشكل كبير على السياحة. وألحق الإعصار أضراراً هائلة ببعض فنادقها الشهيرة.

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