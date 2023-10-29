رغم العراقيل الإسرائيلية.. دخول 10 شاحنات مساعدات لغزة من مصر

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، إن طواقمها تسلمت 10 شاحنات محمّلة بالمساعدات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر،رغم العراقيل التي تضعها إسرائيل لمنع دخول تلك المساعدات إلى القطاع الخاضع لحصار مطبق منذ 23 يوماً.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر في بيان: «تسلمنا الأحد 10 شاحنات من الأشقاء في الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية». وأوضحت أن عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة بلغ 94 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.وتعبر المساعدات بداية من معبر رفح الذي يربط مصر بقطاع غزة وتتجه إلى معبر العوجا التجاري الذي يربط مصر بإسرائيل حتى تخضع للتفتيش من قبل الجانب الإسرائيلي تمهيداً لدخولها قطاع غزة.

بعد ذلك تدخل الشاحنات التي تمت الموافقة على دخولها إلى معبر رفح لتدخل غزة، بينما تعود الشاحنات المرفوضة إلى مصر.ورفضت إسرائيل حتى الآن دخول 12 شاحنة من الدفعة الرابعة وست شاحنات من الدفعة الثالثة من المساعدات بسبب مخالفتها للمواصفات وعدم استكمال الإجراءات من حيث التنظيم والتغليف. headtopics.com

وآلية دخول المساعدات تم الاتفاق عليها بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة، وتشمل قيام إسرائيل بتفتيش شاحنات المساعدات في معبر العوجا التجاري، وفق ما قالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء العالم العربي.

وتم الاتفاق مع إسرائيل على إدخال 20 شاحنة من المساعدات يومياً إلى القطاع، على أن تتوجه هذه المساعدات إلى معبر العوجا لتخضع للتفتيش من الجانب الإسرائيلي قبل الموافقة على دخولها.وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن إجراءات الجانب الإسرائيلي تعرقل نفاذها. headtopics.com

كذلك قال إنه من المهم أن يدرك الجميع من هو الطرف المتسبب في تأخر دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مطالباً الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن تلك الإجراءات المعيقة حتى يتسنى إدخال المساعدات بالسرعة المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان القطاع.

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