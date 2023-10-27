دخول 10 أطباء و10 شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة

فلسطينيات يخبزن الخبز التقليدي بمدرسة في رفح اتخذها النازحون من شمال القطاع ملجأ (أ.ف.ب) من دون أن تتضمن الوقود يهدد عملها والتزامها بتوفير الخبز في القطاع، كما حذر مسؤولون أمميون من مخاطر تزايد الجوع في القطاع المحاصر.

دخل وفد طبي من 10 أطباء يرافق 10 شاحنات مساعدات، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري. ويتكون الوفد الطبي من أطباء أجانب من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والدنمارك وسويسرا، بينما الشاحنات محملة بالمياه ومواد غذائية وأدوية، ليصل العدد الإجمالي للشاحنات منذ بدء إدخال المساعدات لغزة إلى 84 شاحنة فقط.

وتقول الأمم المتحدة إن غزة تحتاج إلى نحو 100 شاحنة يومياً لتلبية الاحتياجات الأساسية. وأضافت مسؤولة بالأمم المتحدة أن مفاوضات مستفيضة جارية مع إسرائيل في محاولة لتوفير المزيد من المعابر الإنسانية في القطاع المحاصر. headtopics.com

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن متوسط عدد الشاحنات التي كان يسمح بدخولها إلى غزة يومياً قبل الأعمال العدائية بلغ نحو 500 شاحنة.وبينما دخلت شحنات الغذاء والمياه والعقاقير، إلا أنه لم يسمح بدخول الوقود. وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، سامر عبد الجابر، أمس الجمعة، إن «النقص الحاد في الوقود» قد يجبر البرنامج على وقف تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لآلاف الأسر النازحة في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.

وقال البرنامج الذي يتخذ من روما مقراً له إنه يوفر إمدادات من الخبز يومياً لنحو 200 ألف شخص يعيشون في الملاجئ في المتوسط، لكن هذا العدد انخفض إلى 150 ألفاً يوم الأربعاء بسبب نقص الوقود. وقالت سيندي مكين رئيسة برنامج الأغذية العالمي في تصريحات لرويترز الخميس إن «البيروقراطية المجنونة» عند معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة تبطئ تدفق المساعدات الإنسانية إلى حد أنها تدخل «قطرة قطرة». وقالت إن التفتيش المبالغ في صرامته للشاحنات عند معبر رفح من مصر إلى غزة أدى إلى تباطؤ تدفق المساعدات الإنسانية بشدة مع تزايد معدلات الجوع وسط الفلسطينيين هناك. headtopics.com

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