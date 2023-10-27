أكثر من 7 آلاف قتيل بالقصف على غزة.. وتل أبيب تحت النار

مكثفة على تل أبيب.وأعلن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، أن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية ارتفع إلى 7326، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.كما أضاف المتحدث أشرف القدرة في مؤتمر صحافي، أن أكثر من ثلاثة آلاف طفل من بين قتلى الهجمات، مضيفا أن العدد الدقيق للقتلى الصغار بلغ 3038.كذلك قال القدرة إن استمرار سياسة"التقطير" في إدخال المساعدات الطبية لا يسعف المنظومة الصحية، كما أن عدم دخول الوقود فورا يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى.

ووصف لازاريني المساعدات التي تدخل القطاع حاليا بـ"الفُتات".أما على الجانب الإسرائيلي فأصيب 3 إسرائيليين في قصف صاروخي مكثف من غزة باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل، بحسب مراسل العربية/الحدث.وتعتبر تل أبيب أكثر مدينة حيوية في إسرائيل، وتحتضن جل الحركة الاقتصادية.وكانت صفارات الإنذار دوت في تل أبيب ومحيطها، أمس الخميس، بعد رشقة صاروخية أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاقها.

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