الجيش الإسرائيلي يتهم حماس بـ«شن حرب من المستشفيات» بغزة.. و«الحركة» تنفي

وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هغاري لصحفيين إن «حماس تشنّ الحرب من المستشفيات»، مضيفاً أنها «تستخدم أيضاً الوقود المخزن في هذه المرافق لتنفيذ عملياتها».

وحدّد هاغاري على وجه التحديد مستشفى الشفاء، وهو أكبر منشأة طبية في غزة، قائلاً إن عناصر حماس يتحركون بحرية فيه وفي المستشفيات الأخرى. وقال هغاري «تعتمد حماس على المستشفيات لمواصلة مجهودها الحربي»، مضيفاً أن الحركة تستخدم المستشفيات «كمراكز قيادة وتحكّم ومخابئ».وردّت حماس بنفي ما اعتبرته «أكاذيب»، وقالت «لا أساس لها من الصحة».

وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إنه لا أساس من الصحة لما ورد على لسان المتحدث باسم جيش إسرائيل، معتبراً أن إسرائيل تمهّد «لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا». واتهم الرشق في بيان إسرائيل بالتحضير لقصف مستشفى الشفاء، وقال إن «المجزرة ستكون أكبر من مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني»، مشيراً إلى وجود «أكثر من 40 ألف» نازح في مستشفى الشفاء. headtopics.com

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