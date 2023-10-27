عبور فريق طبي وشاحنات مساعدات إلى غزة من معبر رفح

وأضاف: «دخل صباح الجمعة وفد طبي مكون من عشرة أطباء أجانب، إضافة إلى عشر شاحنات تحمل ماء وغذاء ودواء إلى قطاع غزة من معبر رفح البري، ليصل إجمالي عدد الشاحنات منذ بداية الحرب إلى 84 شاحنة فقط».

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينجز للصحفيين في جنيف: إن مفاوضات مستفيضة جارية مع إسرائيل في محاولة لتوفير المزيد من الممرات الإنسانية في القطاع المحاصر. ويتعرض قطاع غزة لضربات جوية متواصلة أدت إلى مقتل آلاف الفلسطينيين.

وتابعت هاستينجز قائلة: «إضافة إلى القضايا الفنية والأمنية، هناك قضايا سياسية أيضاً.. وهناك قدر معين من الضغوط على حكومة إسرائيل فيما يتعلق بسياساتها الداخلية». ولم يتم الاتفاق بعد على إيصال الوقود إلى غزة، وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا» إن عدم توفر الوقود يعرّض العمليات الإنسانية المنقذة للحياة هناك للخطر. ويواجه المسؤولون مشكلة في تحديد طريقة توزيع المساعدات الضئيلة. headtopics.com

وقالت هاستينجز «نحن على علم بوجود ألف مريض يحتاجون إلى غسيل الكلى وأكثر من 100 طفل ورضيع في الحضانات؛ لذلك نبذل قصارى جهدنا لمحاولة تحديد الأولويات بما يتوافق مع الاحتياجات الأكبر».

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