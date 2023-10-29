مصر.. دخول 10 شاحنات تحمل مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

بدأت 10 شاحنات من المساعدات في الدخول إلى قطاع غزة الفلسطيني عبر معبر رفح المصري، بعد الانتهاء من الإجراءات، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية المصرية.

ويستقبل المطار المساعدات الإنسانية من العديد من الدول حول العالم، التي أعلنت إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني سيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح البري.ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه «كارثي».

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