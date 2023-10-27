بايدن: نعمل مع الحلفاء لحل مشكلة الأسرى في غزة

فقد أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، أن بلاده تعمل مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط من أجل ضمان مرور آمن للأميركيين إلى خارج قطاع غزة.وأضاف عبر منصة إكس"تويتر سابقا"، أن واشنطن تعمل على مدار الساعة مع شركائها في الشرق الأوسط من أجل تأمين إطلاق سراح الأسرى، بما في ذلك المواطنين الأميركيين الذين تحتجزهم حركة حماس.

أتى هذا الإعلان في حين تتعالى المطالبات في الداخل الإسرائيلي بغية الحفاظ على سلامة الأسرى الذين احتجزتهم حماس منذ السابع من أكتوبر داخل قطاع غزة. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد جديد للمحتجزين، حيث قال دانيال هاغاري، متحدث باسم الجيش في إيجاز صحفي أمس الخميس، إن عدد الأشخاص المؤكد احتجازهم في غزة بلغ 224، مضيفا أن العدد قد يزيد.في هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن حماس مستعدة للإفراج عن الأسرى المدنيين المحتجزين لديها، مقابل إطلاق سراح 6 آلاف من الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل.

وقال عبداللهيان خلال دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، إن بلاده أجرت جولات من المباحثات مع حماس، مؤكدا أن الحركة على استعداد للإفراج عن الأسرى المدنيين، مقابل الإفراج عن 6 آلاف فلسطيني، يحتجزون في السجون الإسرائيلية.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في آخر تحديث له أن عدد الأسرى بلغ 222، فيما يستعد ويحشد لاجتياح القطاع المكتظ بالسكان. headtopics.com

بينما تتخوف الإدارة الأميركية من إمكانية إلحاق الضرر بالأسرى، فضلا عن عدد من المواطنين الأجانب العالقين جنوب القطاع، إذا ما غزت القوات الإسرائيلية غزة القابعة منذ 3 أسابيع تحت الغارات الجوية العنيفة. يذكر أن الصراع الذي تفجر في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعد أن تسلل المئات من مقاتلي حماس إلى مستوطنات إسرائيلية من غزة، في هجوم غير مسبوق ردت عليه إسرائيل بقصف جوي ومدفعي عنيف على القطاع، أسفر حتى الآن عن مقتل 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال، وفق آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس الأربعاء.تزامناً مع التوغل المحدود الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة مساء الخميس، اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية مدينة جنين بالضفة الغربية.اشتباكات ...

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