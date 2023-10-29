تعرفوا إلى فوائد الاستحمام بالماء البارد

بالرغم من أن الغالبية اعتادوا على الاستحمام بالماء الساخن، إلا أن هناك فئة تفضّل الماء البارد، وهو ما يمنحهم شعوراً بالاسترخاء والراحة، حيث تساءلوا عن فوائده العديدة على الصحة والجسم.

وبحسب عدد من الأطباء والخبراء، فإن استخدام الماء البارد عند الاستحمام، يسهم في تسريع التعافي والشفاء من أي إصابات بشكل عام خاصة بعد ممارسة التمارين الرياضية، وهو ما يسمى بالعلاج بالتبريد، الذي يعتمد على تعرض أنسجة الجسم المصابة لدرجات الحرارة المنخفضة، ما يعمل على تبريد هذه الأنسجة المصابة والمساعدة في علاجها.

اتباع أسلوب الحمام التبادلي، والذي يتضمن القيام بالاستحمام بالماء الساخن لمدة 3 دقائق، ومن ثم الاستحمام بالماء البارد مباشرة لدقيقة واحدة.

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