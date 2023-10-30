دبي تستضيف «مهرجان الذكاء الاصطناعي» سبتمبر 2024

أعلن مركز «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» عن إطلاق الدورة الأولى من «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» من تنظيم مركز دبي المالي العالمي، حيث سيُقام يومي 11 و12 سبتمبر/ أيلول 2024 في مدينة جميرا.

ويأتي الإعلان عن إطلاق المهرجان، بناءً على الزخم الذي شهده إطلاق «كامبس»، والذي حظي باهتمام كبير منذ تأسيسه في وقت سابق من هذا العام بتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، وذلك تأكيداً على الدور المحوري الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي والويب 3 في استقطاب رواد الابتكار العالميين، والشركات الناشئة، ورؤوس الأموال، والقادة من مختلف القطاعات إلى المنطقة.

وتعكس إقامة هذا الحدث الأول من نوعه في دبي، التزام الإمارة الراسخ بتسليط الضوء على تقنيات المستقبل، من خلال اعتماد منصة عالمية تحفز نمو الإمارة بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكار. وتركز أجندة الحدث الموسّعة على مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، بدءاً من الوقوف على المحددات الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الإمكانات التحويلية للويب3. headtopics.com

وفي سياق متصل، أشارت دراسة أجرتها شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، مؤخراً، إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بحوالي 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، بينما أشار تقرير آخر صدر عن شركة ماكينزي للاستشارات الدولية إلى أنه سيوفر حوالي 200,000 وظيفة في منطقة الشرق الأوسط وحدها، بحلول عام 2025.

تماشياً مع استراتيجية دبي لتعزيز التنافسية العالمية عبر تبني النهج الابتكاري، واستقطاب المواهب، وتعزيز النمو الاقتصادي، سيمثل الحدث والذي سيُقام سنوياً، منبراً لحفز المناقشات التكنولوجية على المستوى العالمي، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات والشراكات والابتكارات، التي ستشكل مستقبل القطاع التكنولوجي. ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 100 عارض، وما يتجاوز 5000 مشارك من قادة القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين العالميين، الذين سيقودون الحوارات حول مستقبل هذا القطاع. headtopics.com

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