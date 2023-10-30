برعاية حاكم رأس الخيمة.. محمد بن سعود يشهد إنطلاق المؤتمر الدولي الأول لعلوم لطب الشرعي

حضر انطلاق المؤتمر اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، و العميد جمال أحمد الطير نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، إلى جانب عدد من ضباط الشرطة، وضيوف المؤتمر الدولي، وجمع كبير من ممثلي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة.
ومن جانبه، أكد اللواء على عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بأن الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لكافة قطاعات شرطة رأس الخيمة، والإشراف المباشر من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزارء، وزير الداخلية لعملية تطوير المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة، وهو ما ساهم في نجاح هذا المؤتمر الذي يعزز الإستدامة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن...
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محمد بن سعود يحضر أفراح الكتبي والشمري في رأس الخيمةرأس الخيمة في 28 أكتوبر / وام / حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة حفل زفاف سعيد راشد بن عمير الكتبي إلى كريمة عواد بن هطل الشمري الذي أقيم في صالة الكورنيش برأس الخيمة.وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العروسين بهذه المناسبة السعيدة.. سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. اقرأ أكثر ⮕