سلطان القاسمي يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي الأول لدراسات اللغة العربية في أوروبا

الشارقة في 29 أكتوبر / وام / أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، أن الإمارة ماضية في جهود دعم ونشر وتعليم وتدريس اللغة العربية في مختلف أنحاء العالم، وحفظها من الزوال، مشيراً سموه إلى تتابع المشروعات الخاصة بها مثل المعجم التاريخي للغة العربية الذي يتضمن تاريخ اللغة ومن تداولوها مما يثري من معرفة وثقافة المتعلم والمتحدث والدارس للغة العربية.

وشهد صاحب السمو حاكم الشارقة، والحضور، الجلسة الأولى للمؤتمر والتي جاءت بعنوان "واقع اللغة العربية في بولندا وكازاخستان وإيطاليا" وترأسها الدكتور عبدالله الوشمي الأمين العام لمجمع الملك سلمان للغة العربية في المملكة العربية السعودية.

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سلطان يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة الدولي لدراسات اللغة العربية في أوروبا»شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي... اقرأ أكثر ⮕

مؤتمر الشارقة الدولي الأول لدراسات العربية في أوروباينظم «مجمع اللغة العربية بالشارقة»، في الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين، في مقره بالشارقة، مؤتمر الشارقة الدولي الأول لدراسات اللغة العربية في أوروبا. يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة والأعمال البحثية المتنوعة في مجال تعلم وتعليم مجال الدراسات العربية والإسلامية، كما يشهد مشاركة 22 متحدثاً من أكثر من 11 دولة عربية وأوروبية. اقرأ أكثر ⮕

سلطان يشهد انطلاق الملتقى الثالث لصعوبات التعلمشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، السبت، انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم الثالث في أكاديمية الشارقة للتعليم اقرأ أكثر ⮕

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سلطان بن أحمد يشارك في حملة «تراحم من أجل غزة»شارك سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة... اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يشهد انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم الثالث في أكاديمية الشارقة للتعليمالشارقة في 28 أكتوبر / وام / شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم “السبت”، انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم في نسخته الثالثة تحت شعار 'نتميز باختلافنا'، وينظمه مركز الشارقة لصعوبات التعلم بالشراكة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم. اقرأ أكثر ⮕