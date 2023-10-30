إطلاق معجم المصطلحات العربية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي

- ضمن فعاليات "الإمارات تبرمج 2023"...دبي في 30 أكتوبر / وام / أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، إطلاق المنصة الإلكترونية لمعجم المصطلحات العربية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، في مبادرة جديدة تتزامن مع فعاليات يوم الإمارات للبرمجة "الإمارات تبرمج 2023"، الذي يصادف 29 أكتوبر من كل عام.

وقال صقر بن غالب إن معجم مصطلحات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية سيدعم جهود توضيح المفاهيم، وتيسير فهمها للقارئ، وسيوفر للباحثين الفرصة للاستفادة من مفاهيم موحدة ودقيقة لاستخدامها بأبحاثهم ودراساتهم المكتوبة باللغة العربية، مشيراً إلى أن المنصة ستعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير محتوى المعجم من خلال تحفيزهم على اقتراح مصطلحات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي باللغة العربية، يتم التحقق منها وتدقيقها ومن ثم إضافتها إلى المعجم.- سد الفجوة في المحتوى العربي.

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