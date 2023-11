حريق ضخم يهدّد آلاف السكان في جنوب كاليفورنيا

واندلع حريق «هايلاند فاير» منتصف نهار الإثنين على مساحة تزيد على 900 هكتار، من دون أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه. والتهمت النيران ثلاثة مبانٍ، وألحقت أضراراً بستة مبانٍ أخرى. ويشارك أكثر من 300 من عناصر الإطفاء في مكافحة الحريق، تؤازرهم من الجو قاذفات مياه. وأوضحت متحدثة باسم فرقة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد، لوكالة فرانس برس، أن الرياح العاتية تعقّد مهمة فرق الإطفاء. وقالت إن «المشكلة الأكبر في الوقت الحالي هي الرياح العاتية». وأضافت أن ما يزيد مهمة فرق الإطفاء تعقيداً هي التضاريس، فالنار تهبط وتستقر في الكثير من الوديان والمنخفضات. ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح خلال النهار إلى 50 كيلومتراً في الساعة، بحسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية.

