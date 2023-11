عشرات آلاف المهاجرين الأفغان يغادرون باكستان تجنباً للترحيل

وذكرت الحكومة الباكستانية أنها ستبدأ توقيف الأفغان غير المسجّلين رسمياً ونقلهم إلى مراكز احتجاز جديدة اعتباراً من اليوم الأربعاء، حيث ستعيدهم إلى أفغانستان. وتفيد حكومة طالبان في كابول بأن هذه السياسة ترقى إلى «مضايقات». وقال إرشاد محمد المسؤول الحكومي الكبير عند حدود تورخام لوكالة «فرانس برس»: «ينتظر آلاف اللاجئين الأفغان دورهم للصعود إلى مركبات وشاحنات والعدد يتزايد».

وتابع أن أكثر من 10 آلاف لاجئ تجمّعوا. وغادر أكثر من 100 ألف مهاجر أفغاني باكستان منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر عندما أعلنت الحكومة مهلة شهر ل1,7 مليون أفغاني تقول إنهم يقيمون بشكل غير قانوني في باكستان، للمغادرة. وغادر أكثر من 80 في المئة من الأفغان عبر معبر تورخام في ولاية خيبر باختونخوا، حيث يقطن غالبية المهاجرين الأفغان.

وأفادت الشرطة في الولاية بأنها لم تبدأ عمليات التوقيف بعد، فيما تغادر العائلات طوعاً، لكن أفاد لاجئون أفغان في كراتشي وإسلام آباد بتوقيفات. وعبر ملايين الأفغان الحدود على مدى عقود من النزاعات، فباتت باكستان تستضيف واحدة من أكبر مجموعات اللاجئين في العالم. ويُقدّر بأن مئات آلاف الأفغان هربوا إلى باكستان منذ تولت حكومة طالبان زمام السلطة في آب/ أغسطس 2021. وذكرت باكستان أن عمليات الترحيل تهدف لحماية «سلامة وأمن» البلاد.

وفي سياق آخر، أصدرت الحكومة الائتلافية التي تشكلت الأسبوع الماضي هذا الإعلان غداة نشرها تعزيزات أمنية إضافية، قوامها مئات من عناصر الشرطة والجيش، لمكافحة الهجرة غير الشرعية المتزايدة من صربيا عبر الجارة الجنوبية. وقال وزير الداخلية ماتوس سوتاي إستوك لصحفيين أمس الثلاثاء إن «هذا الإجراء الفريد يهدف إلى إظهار أن سلوفاكيا ليست ملاذاً آمناً للمهاجرين، لا سيما للمهربين».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: عشرات آلاف المهاجرين الأفغان يغادرون باكستان لتجنّب توقيفهمسارع أكثر من 10 آلاف مهاجر أفغاني إلى الحدود، الثلاثاء، في اليوم الأخير لمهلة محددة لنحو 1,7 مليون أفغاني...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: قصف إسرائيلي قرب مستشفى القدس في غزةأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الثلاثاء، أنّ الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في شمال قطاع غزة قريبة جداً من مستشفى القدس التابع له، والذي نزح إليه آلاف المدنيين للاحتماء من القصف الإسرائيلي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مخاوف من نزوح الآلاف جراء معارك ميانمارأبدت الأمم المتحدة تخوفها، الاثنين، من نزوح آلاف الأشخاص من جراء معارك تدور منذ أربعة أيام شمالي ميانمار

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بوتين: مقتل آلاف الأبرياء بالشرق الأوسط لا يمكن تبريره وأمريكا وراء المذبحةأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن مفتاح حل الصراع في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية، متهماً النخب الحاكمة في الولايات المتحدة بالوقوف وراء مذبحة الفلسطينيين وأحداث الشرق الأوسط وأوكرانيا والعراق وسوريا.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بوتين: مقتل آلاف الأبرياء في الشرق الأوسط لا يمكن تبريره وأمريكا وراء تلك المذبحةأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن مفتاح حل الصراع في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية، متهماً النخب الحاكمة في الولايات المتحدة بالوقوف

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕