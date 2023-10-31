عشرات آلاف المهاجرين الأفغان يغادرون باكستان تجنباً للترحيل

وذكرت الحكومة الباكستانية أنها ستبدأ توقيف الأفغان غير المسجّلين رسمياً ونقلهم إلى مراكز احتجاز جديدة اعتباراً من اليوم الأربعاء، حيث ستعيدهم إلى أفغانستان. وتفيد حكومة طالبان في كابول بأن هذه السياسة ترقى إلى «مضايقات». وقال إرشاد محمد المسؤول الحكومي الكبير عند حدود تورخام لوكالة «فرانس برس»: «ينتظر آلاف اللاجئين الأفغان دورهم للصعود إلى مركبات وشاحنات والعدد يتزايد».
وتابع أن أكثر من 10 آلاف لاجئ تجمّعوا. وغادر أكثر من 100 ألف مهاجر أفغاني باكستان منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر عندما أعلنت الحكومة مهلة شهر ل1,7 مليون أفغاني تقول إنهم يقيمون بشكل غير قانوني في باكستان، للمغادرة. وغادر أكثر من 80 في المئة من الأفغان عبر معبر تورخام في ولاية خيبر باختونخوا، حيث يقطن غالبية المهاجرين الأفغان.
وأفادت الشرطة في الولاية بأنها لم تبدأ عمليات التوقيف بعد، فيما تغادر العائلات طوعاً، لكن أفاد لاجئون أفغان في كراتشي وإسلام آباد بتوقيفات. وعبر ملايين الأفغان الحدود على مدى عقود من النزاعات، فباتت باكستان تستضيف واحدة من أكبر مجموعات اللاجئين في العالم. ويُقدّر بأن مئات آلاف الأفغان هربوا إلى باكستان منذ تولت حكومة طالبان زمام السلطة في آب/ أغسطس 2021. وذكرت باكستان أن عمليات الترحيل تهدف لحماية «سلامة وأمن» البلاد.
وفي سياق آخر، أصدرت الحكومة الائتلافية التي تشكلت الأسبوع الماضي هذا الإعلان غداة نشرها تعزيزات أمنية إضافية، قوامها مئات من عناصر الشرطة والجيش، لمكافحة الهجرة غير الشرعية المتزايدة من صربيا عبر الجارة الجنوبية. وقال وزير الداخلية ماتوس سوتاي إستوك لصحفيين أمس الثلاثاء إن «هذا الإجراء الفريد يهدف إلى إظهار أن سلوفاكيا ليست ملاذاً آمناً للمهاجرين، لا سيما للمهربين».
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