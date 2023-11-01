محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان السعودية باستضافة مونديال 2034

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي«X»: «تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034».و هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، السعودية بعد إعلان استضافتها لمونديال 2034.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة «X»:«استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 هو فوز عربي.. ونجاح خليجي جديد.. ونصر سعودي يؤكد مكانة المملكة العالمية». وتابع سموّه: أبدعت قطر في استضافتها لكأس العالم.. ونراهن على استضافة المملكة لأفضل نسخة في تاريخ الكأس.. بمثل هذه المناسبات العالمية تنهض المنطقة وتنمو وتزدهر.. ونتفاءل بتحقيق رؤية ولي عهد المملكة أخي الأمير محمد بن سلمان بأن تكون المنطقة «أوروبا الجديدة».

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