محمد بن راشد: استضافة السعودية لكأس العالم 2034 فوز عربي ونجاح خليجي جديد

ونتفاءل بتحقيق رؤية ولي عهد المملكة أخي الأمير محمد بن سلمان بأن تكون المنطقة"أوربا الجديدة".. كل التوفيق لإخواننا في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ..

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WAMNEWS: الفيفا: السعودية هي الدولة الوحيد التي تقدمت بطلب استضافة مونديال 2034زيوريخ - الدوحة في 31 أكتوبر / وام / أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن طلبات استضافة بطولة كأس العالم 2034 اقتصرت على المملكة العربية السعودية.جاء ذلك خلال الحفل السنوي للاتحاد الآسيوي للعبة، اليوم في الدوحة، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وبمشاركة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

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