بلدة في جزيرة سردينيا الإيطالية بدون أطفال

وإذا لم يتغير ذلك، يتوقع المسؤولون أن ينخفض تعداد الجزيرة، البالغ 1.6 مليون نسمة، إلى النصف بحلول عام 2050. ويقول الخبير في وكالة الإحصاء الوطنية في إيطاليا، فرانسيسكو غوديو «يحتاج جنوب إيطاليا إلى المراقبة، لأنه بمثابة مختبر لما يمكن أن يحدث في ما بعد في شتى أنحاء إيطاليا، وفي أوروبا أيضاً». ويُعتبر معدل المواليد في الدولة برمته أقل عن ذي قبل، إذ انخفض معدل الخصوبة إلى 1.22 هذا العام، وفق معلومات الوكالة الوطنية للإحصاء، المنشورة الأسبوع الماضي، بعد أن كانت 1.25 في عام 2021.

ولكن ثمة إحصائية جديدة أخرى، ربما تشير إلى أنه قد فات الأوان على مناطق جنوب إيطاليا، وكذلك جزرها، بما فيها سردينيا، لتلافي هذا الأمر، فقد كشفت الوكالة الوطنية للإحصاء في إيطاليا هذا الشهر أنه بالنظر إلى انخفاض الولادات خلال العقد المنصرم، فإن الفئة العمرية التي تراوح بين 18 و34 عاماً، التي عادة ما تنتج أكثر الولادات، انخفضت بنسبة 40% خلال الـ20 سنة الماضية.

وفي البلدات الصغيرة في جميع أنحاء جنوب إيطاليا، يشعر المرء بالهدوء والصمت، فقد فقدت ثلاثة ملايين شخص من الفئة العمرية بين 18 و34 عاماً، خلال العقدين الماضيين، وفقدت شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي أيضاً 16.6 مليون شخص في الفئة العمرية ذاتها.

وأسهمت الهجرة من منطقة ميسوجورنو، في جنوب روما العاصمة، ومن صقلية، وسردينا مجتمعة، في انخفاض معدلات الولادة، ما نجم عنه انخفاض تعداد السكان الباقين في هذه المناطق، حيث غادرها نحو 34 ألفاً و500 شخص في عام 2020.

• الأزمة دفعت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجينا ميلوني، إلى جعل قضية زيادة الولادات سياسة حكومية أساسية، حيث وعدت بإضافة مليار يورو في الميزانية السنوية هذا الشهر لتمويل تخفيف الضرائب عن الأمهات، ولتشجيع الشركات على توظيفهن.

