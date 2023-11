الشارقة.. وفاة مواطن وابنته بحريق منزل في السيوح 16

وباشرت فرق الإطفاء التعامل مع الحريق فور الوصول لموقع الحادث، وتنفيذ عمليات إخلاء المنزل من السكان، حيث عثر على الأب 63 عاماً وكان يعاني الاختناق نتيجة استنشاق الأدخنة ونقل على إثره إلى مستشفى الكويت، كما قدم الإسعاف الوطني الاسعافات الأولية لطفلة تبلغ من العمر 12 عاماً نتيجة تعرضها لحروق بليغة نقلت على إثرها لمستشفى القاسمي، فيما نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق وإنقاذ باقي أفراد الأسرة والعاملين في المنزل والمكون عددهم من 9 أشخاص، ونتج عن الحادث احتراق 4 غرف بالمنزل والصالة.

وأعلن في وقت لاحق عن وفاة الأب في اليوم ذاته عقب وصوله للمستشفى، فيما توفيت الطفلة صباح الأربعاء تأثراً بإصابتها البليغة. وأهابت هيئة الشارقة للدفاع المدني بجميع أفراد المجتمع الحرص على اتباع إجراءات الوقاية والسلامة، وأهمية تركيب كواشف الدخان وفاعليتها، والتأكد من إحكام غلق جميع الأجهزة الكهربائية غير الضرورية قبل الخلود للنوم، وعدم تحميلها أكثر من طاقتها، وإجراء الصيانة الدورية لجميع الأجهزة في المنزل تجنباً لوقوع حوادث الحريق.

