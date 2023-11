لجنة حقوق الطفل الأممية: «لا منتصرين» بحرب يقتل فيها آلاف الأطفال

وقد خلّف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر حتى الأربعاء، حصيلة مخيفة ومفزعة من الضحايا والمصابين، خاصة بين الأطفال والنساء، وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية وإحصائيات منظمات إغاثة، ففي غزة قتل 8796 فلسطينياً بينهم 3648 طفلاً، و2290 امرأة، وبلغ عدد المفقودين أو تحت الأنقاض في القطاع 2030 شخصاً، بينهم 1120 طفلاً.

فيما بلغ عدد الكوادر الطبية الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة 132 شخصاً. ووصل عدد الفلسطينيين المصابين في غزة إلى 22219 شخصاً.ووصل عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى غزة لـ 217 شاحنة. أما في الضفة الغربية فقد بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا هناك 125 شخصاً، وأصيب 2050 فلسطينياً جراء هجمات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي لأحياء الضفة.

