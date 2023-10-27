حديقة الحيوانات بالعين تترأس الاجتماع الأول للجمعية العمومية الإماراتية لحدائق الحيوان

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، انتخاب مجلس إدارة الجمعية برئاسة سعادة غانم مبارك الهاجري، مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين.وعبر الهاجري عن ترحيب الحديقة بهذه الخطوة التي تعد ركيزة أساسية في دعم التوجه المحلي والدولي نحو صون الطبيعة وحماية الحياة البرية واستدامة البيئة، مؤكداً أن حديقة الحيوانات بالعين لن تدخر جهداَ لتقديم خبراتها ومعارفها وتجاربها الممتدة على مدى 55 عاماَ في هذا المجال الحيوي.

وتسعى الجمعية من خلال إنشائها إلى تحقيق خمسة أهداف أساسية تتمثل في تطبيق أفضل الممارسات ورفع مستوى الوعي لدى الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى فتح مجالات التعاون وتبادل المعارف والخبرات مع تعزيز دور الجهات في المحافظة على التنوع البيولوجي والتعليم والتثقيف البيئي وتطوير الأبحاث العلمية ومشاركتها.كما تسعى الجمعية إلى تشجيع حدائق الحيوان والأحياء المائية على نشر الوعي وتثقيف أفراد المجتمع، وإلهامها لتصبح مراكز أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الأنواع والموائل الطبيعية.

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