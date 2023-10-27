أول بيطرية سعودية تتدرب في حديقة الحيوانات بالعين

استقبلت حديقة الحيوانات بالعين الطالبة هيام يوسف الحدادي من كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل بالسعودية للتدريب في الحديقة التي تعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وتضم أعداداً كبيرة ومتنوعة من الحيوانات بمختلف أنواعها لتكون بالنسبة للمتدربين بيئة تدريبية خصبة بالمعلومات وإمكانية اكتساب المهارات والخبرات المتنوعة.

وأضافت أعتبر نفسي محظوظة جدا لقبول تدريبي في هذا الموقع حيث اكتسبت الكثير من الخبرات خلال فترة التدريب التي لم تتجاوز الشهرين حيث أن المعلومات المتوفرة عن كل حيوان جاهزة ومنظمة بطريقة تشير إلى مدى الاحترافية في تجهيز وتنظيم وأرشفة المعلومات وهو ما سهل الأمر بالنسبة لي كمتدربة أحتاج للمعلومات عن كل حيوان سواء المتعلقة بالأنواع وكيفية التعامل معها والفروق بينها وكيفية السيطرة عليها.

وأشارت إلى الفريق الطبي البيطري بالحديقة والذي ساهم في إكسابي جملة من المهارات والخبرات وأيضا تعزيزها من خلال العمل الميداني حيث أن الكوادر الطبية كانت تعمل وفق آلية عمل منظمة يتم الاتفاق عليها في اجتماع مسبق ليتم بعدها التطبيق ويقوم كل شخص بالمهام المنوطة به وهو ما جعلني أشعر بأهمية العمل الجماعي المنظم. headtopics.com

وأشارت هيام الحدادي إلى التقنيات العالية المستخدمة في المختبر الطبي والتي يعتبر التدريب على التعامل معها فرصة لا تُقدر بثمن بالنسبة لأي طالب في كلية الطب البيطري حيث تم تدريبي في المعمل التشخيصي الموجود بالحديقة وتعلمت طريقة التعامل مع«D N A»وطريقة إجراء التحاليل التي يمكن من خلالها الكشف عن الطفيليات والبكتيريا وأيضا التعرف إلى جنس الطيور وغيرها من المعلومات الدقيقة والتي لا يمكن الحصول عليها إلا من مختبرات ذات تقنية عالية الدقة.

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