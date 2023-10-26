رابطة المحترفين تستعرض المبادرات الاستراتيجية

وتم خلال الاجتماع عرض تقرير الإدارة التنفيذية حول المشاريع المنجزة والمشاريع المستقبلية، وتقارير سير العمل، كما تم عرض المبادرات الاستراتيجية للرابطة مع مؤشرات الأداء، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2030.

حضر الاجتماع جمال حامد المري نائب الرئيس، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي، محمد سعيد بوزنجال آل علي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبد الله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي رئيس قطاع الخدمات المساندة، ومديري الإدارات في الرابطة.

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