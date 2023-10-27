حديقة الحيوانات بالعين تستضيف أول اجتماع لـ«جمعية حدائق الحيوان»

استضافت حديقة الحيوانات بالعين، الاجتماع الأول للجمعية العمومية الإماراتية لحدائق الحيوان والأحياء المائية؛ التي تم إشهارها في أغسطس/ آب الماضي، بحضور الأعضاء المؤسسين وممثلي دائرة تنمية المجتمع ووزارة تنمية المجتمع. وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، انتخاب مجلس إدارة الجمعية برئاسة غانم مبارك الهاجري، مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين.
وعبر الهاجري عن ترحيب الحديقة بهذه الخطوة التي تعد ركيزة أساسية في دعم التوجه المحلي والدولي نحو صون الطبيعة وحماية الحياة البرية واستدامة البيئة، مؤكداً أن حديقة الحيوانات بالعين لن تدخر جهداً في تقديم خبراتها ومعارفها وتجاربها الممتدة على مدى 55 عاماً في هذا المجال الحيوي.
وتسعى الجمعية من خلال إنشائها إلى تحقيق خمسة أهداف أساسية تتمثل في تطبيق أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي لدى الجهات ذات الصلة، إضافة إلى فتح مجالات التعاون وتبادل المعارف والخبرات مع تعزيز دور الجهات في المحافظة على التنوع البيولوجي والتعليم والتثقيف البيئي، وتطوير الأبحاث العلمية ومشاركتها. headtopics.com
كما تسعى الجمعية إلى تشجيع حدائق الحيوان والأحياء المائية على نشر الوعي، وتثقيف أفراد المجتمع، وإلهامها لتصبح مراكز أساسية للمحافظة على التنوع البيولوجي، وصون الأنواع والموائل الطبيعية. وتشجع الجمعية حدائق الحيوان والأحياء المائية على تحسين تجارب الزوار من خلال برامج تعليمية مبتكرة؛ تهدف إلى تعزيز دورها في المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، والمحافظة على التنوع البيولوجي. (وام)
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