الطبيبة الإماراتية منى تهلك رئيساً للاتحاد الدولي للمستشفيات

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات المرأة الإماراتية بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره لها القيادة الرشيدة ضمن كافة القطاعات، تم انتخاب الطبيبة الإماراتية منى تهلك، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة #دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، رئيساً للاتحاد الدولي للمستشفيات خلال المؤتمر العالمي للمستشفيات الذي عقد في لشبونة، لتكون بذلك أول مرأة عربية تتولى هذا المنصب الدولي الرفيع في الاتحاد الدولي...

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات المرأة الإماراتية بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره لها القيادة الرشيدة ضمن كافة القطاعات، تم انتخاب الطبيبة الإماراتية منى تهلك، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة #دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، رئيساً للاتحاد الدولي للمستشفيات خلال المؤتمر العالمي للمستشفيات الذي عقد في لشبونة، لتكون بذلك أول مرأة عربية تتولى هذا المنصب الدولي الرفيع في الاتحاد الدولي للمستشفيات منذ تأسيسه.

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انتخاب الطبيبة الإماراتية منى تهلك رئيساً للاتحاد الدولي للمستشفياتموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

منى تهلك أول طبيبة إماراتية عربية تترأس الاتحاد الدولي للمستشفياتتم انتخاب الطبيبة الإماراتية منى تهلك، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى... اقرأ أكثر ⮕

الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة للاتحاد البرلماني الدولي في أنغولالواندا في 26 أكتوبر / وام / شارك سعادة مروان عبيد المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة للاتحاد، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم، المنعقدة بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا. اقرأ أكثر ⮕

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علي النعيمي: نحن بحاجة إلى أبطال للسلام وإرادة للتضحية من أجلهقال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، إن هذا الاجتماع جاء لتحديد اقرأ أكثر ⮕