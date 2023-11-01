جامعة أم القيوين تنظم ملتقى «التغيّر المناخي.. تحديات وفرص»

حضر الملتقى الشيخ محمد بن سرور الشرقي، والشيخ زايد بن جمال بن صقر القاسمي، والدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين، إضافة إلى مؤثري التواصل الاجتماعي، والأكاديميين، وممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية. وركزت محاور الملتقى على عرض أهم التحديات العالمية الناتجة عن التغيّر المناخي، وأهم الفرص المتاحة لتقليل مخاطر التغيّر المناخي، إلى جانب مناقشة مسؤولية الأفراد والمؤسسات في حماية كوكب الأرض.
وهدف الملتقى، الذي تم تنظيمه ضمن مشروع تخرج طلبة العلاقات العامة في الجامعة، إلى نشر الوعي بأهمية التغيّر المناخي، وتأثيره في البيئة والاقتصاد والصحة العامة، إلى جانب تعزيز المسؤولية الفردية والجماعية تجاه منع أسباب التغيرات المناخية، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في دعم تشجيع الباحثين والمهتمين في المجال البيئي، بالعمل على مناقشة التحديات والفرص لتقليل آثار التغيّرات المناخية.
وشملت فعاليات الملتقى جلسة حوارية بعنوان «جهود دولة الإمارات للتصدي للتغيّر المناخي»، شارك فيها الدكتورة سوزان مروان شاهين عالمـة في الأغذيـة والزراعـة رئيسة مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة أم القيوين، والمهندس عبدالله مصطفى عكيله مهندس صيانة في إدارة النفايات بدائرة بلدية أم القيوين، وأحمد الطيب حامد مفتش بيئة في بلدية أم القيوين، وأدار الجلسة الإعلامي محمد عمران.
وعرض المشاركون في الجلسة الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع، إلى جانب مناقشة أهم التحديات التي تواجه التغيّر المناخي والآثار المترتبة عليه، وعرض المشاركون في الجلسة المبادرات والبرامج التثقيفية والتوعوية التي نفذتها جامعة أم القيوين ودائرة البلدية، منذ بداية العام، مع المؤسسات لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.
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